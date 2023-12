Musées Enchantés ! 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens, 20 décembre 2023, Sens.

Sens

Au cœur des fêtes de fin d’année, les Musées proposent une balade musicale aux confins de l’hiver pour petits et grands ! Le guitariste Michel Verdan et la flutiste Frédérique Guillaumet forment le « Duo Dièsis », qui vous réservera bien des surprises à travers les collections Beaux-arts des Musées. Dans une atmosphère chaleureuse, les pièces musicales dialogueront avec une visite festive qui vous plongera dans les tableaux de paysages d’hiver, scènes de genre et représentations de tables gourmandes… Les thèmes choisis vous feront voyager et vous donneront envie de festoyer et frissonner dans les paysages hivernaux !

La visite est accessible au tarif de 4€ pour les participants et gratuite pour les adultes accompagnant les enfants.

135 Rue Déportés et de la Résistance Musées de Sens

Sens 89100



