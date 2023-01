Concert celtique 135, Rue de Gravin, Guérard (77)

avec Duo Itinérance 135, Rue de Gravin, Guérard (77) 135, Rue de Gravin, 77163 Guérard, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40738 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dans la toute nouvelle Guinguette Ô Bout du Monde », 135 bis rue de Gravin, 77580 à Guérard, Entrée + 1 boisson: 8 € Entrée + plat (ardoise ou quiche) + 1 boisson:15 € Ouverture des portes à 18H30, repas 19h, concert puis bal à partir de 20h. Un chapeau circulera Aller jusqu’au pont du coude (fermé à la circulation des voitures), Il y a un parking de chaque côté du pont, la guinguette-gîtes « Ô Bout du Monde » est sur le bord du Grand Morin, du côté de Guérard. Prendre le petit sentier sur la gauche de l’ancienne auberge, entrer par la cour. source : événement Concert celtique publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T20:00:00+01:00

2023-02-04T00:00:00+01:00

