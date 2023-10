Salon du Bien-Être 135 route de Moret Nemours, 21 octobre 2023, Nemours.

Nemours,Seine-et-Marne

Seconde édition du Salon du Bien-Être. Présence de plus de 50 exposants, professionnels du Bien-Être.

Restauration sur place.

Tombola gratuite..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 20:00:00. .

135 route de Moret Salle La Scène du Loing

Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France



Second edition of the Salon du Bien-Être. More than 50 exhibitors, wellness professionals.

Catering on site.

Free raffle.

Segunda edición del Salon du Bien-Être. Más de 50 expositores, profesionales del bienestar.

Catering in situ.

Sorteo gratuito.

Zweite Ausgabe des Salon du Bien-Être. Mehr als 50 Aussteller, die sich professionell mit Wellness beschäftigen.

Verpflegung vor Ort.

Kostenlose Tombola.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme du Pays de Nemours