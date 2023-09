Création du « vill’âge bleu » 135 route de Chateauneuf de Galaure Saint-Sorlin-en-Valloire, 3 octobre 2023, Saint-Sorlin-en-Valloire.

Saint-Sorlin-en-Valloire,Drôme

Création intergénérationnelle d’un vill’âge bleu : Création de pots de fleurs sous forme de personnages animés d’émotions. Ces pots seront offerts aux personnes âgées et isolées ne pouvant se déplacer et orneront les différents lieux de la commune..

2023-10-03 14:30:00 fin : 2023-10-03 16:00:00. .

135 route de Chateauneuf de Galaure Résidence Vallis Aurea

Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Intergenerational creation of a blue vill’âge: Creation of flower pots in the form of characters animated by emotions. These pots will be offered to elderly and isolated people who are unable to move about, and will adorn various locations in the commune.

Creación intergeneracional de un vill’âge azul: Creación de macetas en forma de personajes animados por las emociones. Estas macetas se entregarán a personas mayores y aisladas que no puedan desplazarse y adornarán diversos lugares de la ciudad.

Generationsübergreifende Gestaltung eines blauen Vill’âge: Gestaltung von Blumentöpfen in Form von Figuren, die mit Emotionen belebt werden. Diese Töpfe werden älteren und alleinstehenden Menschen, die sich nicht fortbewegen können, geschenkt und schmücken verschiedene Orte in der Gemeinde.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche