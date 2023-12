Cabaret dancing avec les Funny Funky 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier, 28 décembre 2023, Lons-le-Saunier.

Lons-le-Saunier Jura

Début : 2023-12-28 21:00:00

Cabaret dancing !

Les Funny Funky, extra zikos d’à côté (piano, chant, batterie avec danseuse) ont concocté un set de tubes, présentés façon émission de variété avec Jouf’ en meneur de jeu ringard. L’occasion de vivre (et danser ?) un cabaret festif entre Noël et le 31…

Amusez-vous ! Et sortez en tenue de soirée façon champs Élysées…

Réservation possible mais pas obligatoire.

L'Amuserie

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté



