N’ImPORTE quoi – Cie Leandre Clown 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Catégories d’Évènement: Jura

Lons-le-Saunier N’ImPORTE quoi – Cie Leandre Clown 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier, 17 décembre 2023, Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier,Jura .

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

135 Place du Maréchal Juin Le Boeuf sur le Toit

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-10-30 par COORDINATION JURA Détails Catégories d’Évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu 135 Place du Maréchal Juin Adresse 135 Place du Maréchal Juin Le Boeuf sur le Toit Ville Lons-le-Saunier Departement Jura Lieu Ville 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier latitude longitude 46.6758932;5.5602975

135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons-le-saunier/