Concert – Rock and Love 135 impasse du pont neuf Die, 20 août 2023, Die.

Die,Drôme

Concert de Steph B, notes de rock, pop variété des années 50 à nos jours !.

2023-08-20 20:00:00 fin : 2023-08-20 23:30:00. .

135 impasse du pont neuf Restaurant camping La Pinède

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by Steph B, with rock and pop music from the 50s to today!

Concierto de Steph B, con música rock y pop desde los años 50 hasta nuestros días

Konzert von Steph B, Noten von Rock, Pop Varieté von den 50er Jahren bis heute!

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme du Pays Diois