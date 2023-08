Ferme cidricole Desvoye 135 Chemin de la Cour Aux Gris Beaufour-Druval, 24 août 2023, Beaufour-Druval.

Beaufour-Druval,Calvados

Des vergers aux chais en passant par la distillerie, apprenez comment une ferme cidricole bio transforme la pomme pour l’amener jusqu’à nos verres. Goûtez ensuite le résultat lors d’une dégustation ! Réservation obligatoire..

2023-08-24 11:00:00 fin : 2023-08-24 12:00:00. .

135 Chemin de la Cour Aux Gris Ferme cidricole Desvoye

Beaufour-Druval 14340 Calvados Normandie



From orchard to cellar to distillery, learn how an organic cider farm transforms apples and brings them to our glasses. Then taste the results at a tasting session! Reservations required.

Desde los huertos hasta las bodegas y la destilería, descubra cómo una granja de sidra ecológica transforma las manzanas y las lleva a nuestros vasos. Después, pruebe los resultados en una sesión de degustación Imprescindible reservar.

Von den Obstgärten über die Brennerei bis hin zu den Weinkellern: Erfahren Sie, wie eine Bio-Mostfarm den Apfel verarbeitet und ihn bis in unsere Gläser bringt. Probieren Sie das Ergebnis anschließend bei einer Verkostung! Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité