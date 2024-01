Animation aromathérapie 135 C Rue du Général de Gaulle La Broque, mercredi 17 janvier 2024.

La Broque Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 19:00:00

fin : 2024-01-17 20:00:00

Animations spéciales pour le mois de novembre, le mois du bien-être ! Pour cette occasion, venez découvrir notre atelier : « Aromathérapie ». Cette méthode désigne de manière générale l’utilisation des composés aromatiques des plantes, la plupart du temps sous forme d’huiles essentielles, dans une optique de prévention et de soulagement, ainsi que de bien-être et d’apaisement. La participation aux ateliers d’Aromathérapie nécessite le paiement d’un supplément et sont sur réservation (à l’accueil du centre aquatique).

EUR.

135 C Rue du Général de Gaulle

La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche