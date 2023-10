Stage de natation pendant les vacances de la toussaint 135 C Rue du Général de Gaulle La Broque, 23 octobre 2023, La Broque.

La Broque,Bas-Rhin

Stages de natation pour les petits et jeunes. Encadrés par un maître nageur, ils vont perfectionner leur nage pendant les vacances…

2023-10-23 fin : 2023-11-03 12:00:00. EUR.

135 C Rue du Général de Gaulle

La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est



Swimming courses for children and young people. Supervised by a lifeguard, they will perfect their swimming during the vacations.

Cursos de natación para niños y jóvenes. Supervisados por un socorrista, mejorarán su natación durante las vacaciones.

Schwimmkurse für kleine und junge Leute. Betreut von einem Bademeister werden sie während der Ferien ihr Schwimmen perfektionieren…

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche