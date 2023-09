« Laurel et Hardy » par l’Orchestre Régional de Normandie 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen, 22 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Laurel & Hardy forme l’un des duos comiques les plus connus de l’histoire du 7ème art. Le tandem se forme en 1927 alors que les deux comédiens approchent de la quarantaine et mènent déjà, individuellement, une belle carrière de comédiens. Leur succès est considérable et ils ne cesseront plus dés lors d’apparaître ensemble. En 25 ans de carrière, ils tournent plus de 100 films. Avec ce nouveau programme de ciné-concert, l’Orchestre Régional de Normandie vous propose de découvrir trois des premiers courts-métrages de Laurel & Hardy. La commande d’une nouvelle création musicale est confiée à Cyrille Aufort, éminent compositeur de musiques de films qui avait déjà signé avec brio pour l’ORN les compositions de ciné-concerts sur Mickey Mouse et Charlie Chaplin.

Avec ce nouveau projet de ciné-concert, l’Orchestre Régional de Normandie donne à voir trois courts-métrages des débuts du tandem : « La bataille du siècle » de Clyde Bruckman est l’un des premiers puisqu’il fut réalisé en 1927. Il donne lieu notamment à une scène d’antologie d’entartrage géant, symbole hilarant du comique burlesque de Laurel & Hardy.

Les deux autres films, « Vive la liberté » et « Œil pour œil » ont été réalisés par Leo McCarey en 1929. Quiproquos, courses-poursuites, chutes, bagarres sont les ingrédients intemporels du tandem pour faire rire petits et grands. Pour Serge Bromberg, spécialiste du cinéma muet, Laurel & Hardy « sont les derniers détenteurs d’un art vraiment visuel et presque perdu aujourd’hui.

Cyrille Aufort (né en 1974), composition

Création – Commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2022

Léo Mv Carey (1898-1969)

Vive la liberté (1929)

Oeil pour oeil (1929)

Clyde Bruckman (1894-1955)

La bataille du siècle (1927)

Jean Deroyer, direction musicale

Orchestre Régional de Normandie

Co-commande avec l’Orchestre National des Pays de la Loire

Source : ONPL.

2023-12-22 20:00:00

135 Boulevard Maréchal Leclerc Théâtre de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



Laurel & Hardy form one of the best-known comedy duos in the history of the 7th art. The tandem was formed in 1927, when both actors were in their early forties and already enjoying successful individual acting careers. Their success was considerable, and from then on they never stopped appearing together. In a career spanning 25 years, they made over 100 films. With this new ciné-concert program, the Orchestre Régional de Normandie invites you to discover three of Laurel & Hardy?s first short films. The commission for this new musical creation has been entrusted to Cyrille Aufort, an eminent composer of film music who has already signed brilliantly for the ORN the compositions of ciné-concerts on Mickey Mouse and Charlie Chaplin.

With this new ciné-concert project, the Orchestre Régional de Normandie presents three short films from the duo?s early days: Clyde Bruckman?s « Battle of the Century » is one of the earliest, made in 1927. It features an anthemic scene of giant scaling, a hilarious symbol of Laurel & Hardy?s burlesque comedy.

The other two films, « Vive la liberté » and « ?il pour ?il » were directed by Leo McCarey in 1929. Quiproquos, chases, falls and brawls are the tandem’s timeless ingredients to keep young and old laughing. For Serge Bromberg, a specialist in silent cinema, Laurel & Hardy « are the last exponents of a truly visual art form that is almost lost today.

Cyrille Aufort (b. 1974), composition

First performance ? Commissioned by Orchestre Régional de Normandie 2022

Leo Mv Carey (1898-1969)

Vive la liberté (1929)

Oeil pour oeil (1929)

Clyde Bruckman (1894-1955)

La bataille du siècle (1927)

Jean Deroyer, musical director

Orchestre Régional de Normandie

Co-commissioned with Orchestre National des Pays de la Loire

Source : ONPL

Laurel & Hardy son uno de los dúos cómicos más conocidos de la historia del séptimo arte. El tándem se formó en 1927, cuando los dos actores se acercaban a los cuarenta años y ya disfrutaban de exitosas carreras interpretativas en solitario. Su éxito fue considerable, y desde entonces nunca dejaron de aparecer juntos. En 25 años de carrera, rodaron más de 100 películas. Con este nuevo programa de cine-concierto, la Orquesta Regional de Normandía le invita a descubrir tres de los primeros cortometrajes de Laurel & Hardy. El encargo de esta nueva creación musical ha sido confiado a Cyrille Aufort, eminente compositor de música de cine que ya firmó brillantemente para la ORN las composiciones de los cine-conciertos sobre Mickey Mouse y Charlie Chaplin.

Con este nuevo proyecto de cine-concierto, la Orquesta Regional de Normandía presenta tres cortometrajes de los primeros tiempos del dúo: Battle of the Century, de Clyde Bruckman, es uno de los primeros, ya que fue rodado en 1927. Incluye una desternillante escena en la que interviene una gigantesca máquina de escalar, símbolo hilarante de la comedia burlesca de Laurel & Hardy.

Las otras dos películas, Vive la liberté y ?il pour ?il, fueron dirigidas por Leo McCarey en 1929. Quiproquos, persecuciones, caídas y peleas son los ingredientes intemporales del tándem para hacer reír a grandes y pequeños. Para Serge Bromberg, especialista en cine mudo, Laurel & Hardy « son los últimos exponentes de una verdadera forma de arte visual que hoy casi se ha perdido ».

Cyrille Aufort (nacido en 1974), composición

Estreno ? Encargo de la Orquesta Regional de Normandía 2022

Leo Mv Carey (1898-1969)

Vive la liberté (1929)

Ojo por ojo (1929)

Clyde Bruckman (1894-1955)

La bataille du siècle (1927)

Jean Deroyer, director

Orquesta Regional de Normandía

Co-comisión con la Orquesta Nacional de los Países del Loira

Fuente : ONPL

Laurel & Hardy sind eines der bekanntesten Komikerduos in der Geschichte der Filmkunst. Das Tandem wurde 1927 gegründet, als die beiden Komiker bereits auf die 40 zugingen und eine erfolgreiche Karriere als Komiker hinter sich hatten. Ihr Erfolg war beachtlich und sie traten fortan immer wieder gemeinsam auf. In ihrer 25-jährigen Karriere haben sie über 100 Filme gedreht. In diesem neuen Filmkonzertprogramm bietet das Orchestre Régional de Normandie Ihnen die Möglichkeit, drei der ersten Kurzfilme von Laurel & Hardy zu entdecken. Der Auftrag für eine neue musikalische Kreation wurde Cyrille Aufort anvertraut, einem herausragenden Komponisten von Filmmusik, der für das ORN bereits die Kompositionen der Filmkonzerte über Mickey Mouse und Charlie Chaplin geschrieben hat.

In diesem neuen Filmkonzertprojekt bringt das Orchestre Régional de Normandie drei Kurzfilme aus der Anfangszeit des Tandems zur Aufführung: Clyde Bruckmans « The Battle of the Century » ist einer der ersten Filme, da er 1927 gedreht wurde. In diesem Film wird eine Szene mit einer riesigen Zahnsteinentfernung gezeigt, die ein urkomisches Symbol für die Slapstick-Komik von Laurel & Hardy ist.

Die beiden anderen Filme, « Es lebe die Freiheit » und « Es für Es », wurden 1929 von Leo McCarey gedreht. Quiproquos, Verfolgungsjagden, Stürze und Schlägereien sind die zeitlosen Zutaten des Tandems, um Groß und Klein zum Lachen zu bringen. Für Serge Bromberg, einen Spezialisten für Stummfilme, sind Laurel & Hardy « die letzten Besitzer einer wirklich visuellen Kunst, die heute fast verloren ist.

Cyrille Aufort (geb. 1974), Komposition

Uraufführung ? Auftrag des Orchestre Régional de Normandie 2022

Leo Mv Carey (1898-1969)

Es lebe die Freiheit (1929)

Auge um Auge (1929)

Clyde Bruckman (1894-1955)

Die Schlacht des Jahrhunderts (1927)

Jean Deroyer, musikalische Leitung

Orchestre Régional de Normandie

Co-Kommando mit dem Orchestre National des Pays de la Loire

Quelle: ONPL

