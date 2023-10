Verøna Sextet- Concert | Les Boréales 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen, 25 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Ola Asdahl Rokkones vit à Tromsø dans le nord de la Norvège, et est l’un des rares saxophonistes à faire de la musique classique et du jazz. Créé il y a une dizaine d’années par le pianiste et compositeur François Chesnel, Verøna propose une musique épurée, entre jazz contemporain et folk music.

Avec en vue une tournée en Norvège à l’automne 2023, à l’invitation d’Ola Asdahl Rokkones, François Chesnel et Samuel Belhomme dessinent la carte d’un jazz européen d’aujourd’hui.

Samuel Belhomme : trompette, bugle, compositions

Ola Asdahl Rokkones : saxophones

Rémy Garçon : saxophones

François Chesnel : piano, compositions

Bernard Cochin : contrebasse

Ariel Mamane : batterie

.

2023-11-25 15:30:00 fin : 2023-11-25 . .

135 Boulevard Maréchal Leclerc Théâtre de Caen – Jazz dans les foyers

Caen 14000 Calvados Normandie



Ola Asdahl Rokkones lives in Tromsø in northern Norway, and is one of the few saxophonists to play both classical music and jazz. Formed ten years ago by pianist and composer François Chesnel, Verøna’s music is a pure blend of contemporary jazz and folk music.

With a tour of Norway in the autumn of 2023 in mind, at the invitation of Ola Asdahl Rokkones, François Chesnel and Samuel Belhomme draw the map of European jazz today.

Samuel Belhomme: trumpet, flugelhorn, compositions

Ola Asdahl Rokkones: saxophones

Rémy Garçon: saxophones

François Chesnel: piano, compositions

Bernard Cochin: double bass

Ariel Mamane: drums

Ola Asdahl Rokkones vive en Tromsø, al norte de Noruega, y es uno de los pocos saxofonistas que toca tanto música clásica como jazz. Formado hace unos diez años por el pianista y compositor François Chesnel, la música de Verøna es pura, a caballo entre el jazz contemporáneo y la música folk.

Con vistas a una gira por Noruega en otoño de 2023, invitados por Ola Asdahl Rokkones, François Chesnel y Samuel Belhomme trazan el mapa del jazz europeo de hoy.

Samuel Belhomme: trompeta, fliscorno, composiciones

Ola Asdahl Rokkones: saxofones

Rémy Garçon: saxofones

François Chesnel: piano, composiciones

Bernard Cochin: contrabajo

Ariel Mamane: batería

Ola Asdahl Rokkones lebt in Tromsø in Nordnorwegen und ist einer der wenigen Saxophonisten, die sowohl klassische Musik als auch Jazz machen. Verøna wurde vor etwa zehn Jahren von dem Pianisten und Komponisten François Chesnel gegründet und bietet eine schlichte Musik zwischen zeitgenössischem Jazz und Folkmusik.

Mit dem Ziel, im Herbst 2023 auf Einladung von Ola Asdahl Rokkones durch Norwegen zu touren, zeichnen François Chesnel und Samuel Belhomme die Landkarte des europäischen Jazz von heute.

Samuel Belhomme: Trompete, Flügelhorn, Kompositionen

Ola Asdahl Rokkones: Saxophone

Rémy Garçon: Saxophone

François Chesnel: Klavier, Kompositionen

Bernard Cochin: Kontrabass

Ariel Mamane: Schlagzeug

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité