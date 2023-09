Come Kiss Me Now 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen, 21 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans Come Kiss Me Now, on plonge dans la lit­té­ra­ture musi­cale anglaise du 17ème siècle, on dévore le trai­té The Ana­to­my of Melan­cho­ly de Robert Bur­ton, et on fait des cover de chan­sons des New Romantics.

Cinq por­traits-études, explorent, fouillent, dis­sèquent des affects mélan­co­liques et révèlent une mul­ti­pli­ci­té de varia­tions autour de cette humeur. Réci­tal, théâtre dan­sé, chan­té, musique ancienne et trai­te­ment musi­cal par logi­ciel assis­té, airs du 17ème et chan­sons New Wave, consort de violes de gambe, beat­boxer, chan­teuse lyrique, spo­ken­word, tout se fond, déteint, se déverse pour créer un temps infi­ni et circulaire. Notre ten­ta­tive avec l’ensemble des inter­prètes et des créateur.trice.s, est de pen­ser une pièce col­la­bo­ra­tive entre danse, musique, lit­té­ra­ture, lumières et costumes. Une pièce vis­cé­ra­le­ment expres­sive, dra­ma­ti­que­ment struc­tu­rée, en uti­li­sant le souffle, le chant, le texte au tra­vers d’un corps mou­ve­men­té par la Mélancolie.

Poème cho­ré­gra­phique à entrées mul­tiples, Come Kiss Me Now pro­pose une réflexion sur notre rap­port à la mort, à la fra­gi­li­té et la pré­ca­ri­té de la vie mais aus­si à nos capa­ci­tés de tou­jours pou­voir explo­rer nos trans­for­ma­tions même quand elles nous sont invisibles.

Alban Richard avec Ezra, L’Achéron et Céline Scheen.

Création/Première les 21 et 22 novembre au théâtre de Caen..

In Come Kiss Me Now, we delve into 17th-century English musical literature, devour Robert Burton’s treatise The Anatomy of Melancholy, and cover songs by the New Romantics.

Five portrait-studies explore, delve into and dissect melancholic affects, revealing a multiplicity of variations on this mood. Recital, danced and sung theater, early music and software-assisted musical treatment, 17th-century arias and New Wave songs, viola da gamba consort, beatboxer, lyric singer, spoken word – everything melds, rubs off, spills out to create infinite, circular time. Our aim, together with all the performers and designers, is to create a collaborative piece combining dance, music, literature, lighting and costumes. A viscerally expressive, dramatically structured piece, using breath, song and text through a body moved by melancholy.

A multi-faceted choreographic poem, Come Kiss Me Now reflects on our relationship with death, the fragility and precariousness of life, and our ability to explore our transformations, even when they are invisible to us.

Alban Richard with Ezra, L’Achéron and Céline Scheen.

Premiere November 21 & 22 at Théâtre de Caen.

Come Kiss Me Now se adentra en la literatura musical inglesa del siglo XVII, devora el tratado de Robert Burton The Anatomy of Melancholy y versiona canciones de los Nuevos Románticos.

Cinco estudios de retratos exploran, profundizan y diseccionan los afectos melancólicos, revelando una multiplicidad de variaciones sobre este estado de ánimo. Recital, teatro bailado y cantado, música antigua y tratamiento musical asistido por software, arias del siglo XVII y canciones de la Nueva Ola, consort de viola da gamba, beatboxer, cantante lírica, palabra hablada: todo se funde, se roza, se derrama para crear un tiempo infinito y circular. Nuestro objetivo, junto con todos los intérpretes y diseñadores, es crear una obra de colaboración que combine danza, música, literatura, iluminación y vestuario. Una pieza visceralmente expresiva, dramáticamente estructurada, que utiliza la respiración, el canto y el texto a través de un cuerpo conmovido por la melancolía.

Poema coreográfico con múltiples entradas, Come Kiss Me Now ofrece una reflexión sobre nuestra relación con la muerte, con la fragilidad y precariedad de la vida, pero también con nuestra capacidad de poder explorar siempre nuestras transformaciones, incluso cuando nos son invisibles.

Alban Richard con Ezra, L’Achéron y Céline Scheen.

Estreno los días 21 y 22 de noviembre en el Théâtre de Caen.

In Come Kiss Me Now tauchen wir in die englische Musikliteratur des 17. Jahrhunderts ein, verschlingen Robert Burtons Abhandlung The Anatomy of Melancholy und covern die Lieder der New Romantics.

Fünf Porträtstudien erforschen, durchforsten und sezieren melancholische Affekte und offenbaren eine Vielzahl von Variationen rund um diese Stimmung. Liederabend, Tanz- und Gesangstheater, Alte Musik und softwaregestützte Musikbearbeitung, Melodien aus dem 17. Jahrhundert und New-Wave-Songs, Gambenconsort, Beatboxer, Opernsängerin, Spoken Word – alles verschmilzt, färbt ab, ergießt sich, um eine unendliche und kreisförmige Zeit zu schaffen. Unser Versuch, gemeinsam mit allen Darstellern und Schöpfern ein Stück zu entwickeln, in dem Tanz, Musik, Literatur, Licht und Kostüme zusammenarbeiten. Ein Stück mit viszeraler Ausdruckskraft, dramatisch strukturiert, mit Atem, Gesang, Text und einem Körper, der von der Melancholie bewegt wird.

Come Kiss Me Now ist ein choreografisches Gedicht mit mehreren Eingängen, das eine Reflexion über unsere Beziehung zum Tod, zur Zerbrechlichkeit und Prekarität des Lebens, aber auch zu unseren Fähigkeiten, unsere Verwandlungen immer erforschen zu können, selbst wenn sie für uns unsichtbar sind, anregt.

Alban Richard mit Ezra, L’Achéron und Céline Scheen.

Uraufführung/Premiere am 21. und 22. November im Theater von Caen.

