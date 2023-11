Pierre et le loup 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen, 15 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

L’Orchestre Régional de Normandie propose une redécouverte du célèbre conte de Serge Prokofiev, Pierre et le loup raconté par la comédienne Anne Girouard. L’Orchestre Régional de Normandie, conduit par son chef principal Jean Deroyer, tisse la trame musicale du récit avec ses 18 musiciens.

Anne Girouard, connue au petit écran pour son rôle de la Reine Guenièvre dans la série Kaamelott, s’empare pour la première fois de cette pièce emblématique du conte musical pour enfants.

Chaque personnage de Pierre et le loup est représenté par un groupe d’instruments (cordes, cuivres ou bois) et par un thème qui lui est propre à l’instar de Pierre, l’oiseau, le chat, le grand-père, le canard, les chasseurs et le loup pour une magnifique initiation à la musique classique..

The Orchestre Régional de Normandie offers a rediscovery of Serge Prokofiev?s famous tale of Peter and the Wolf, narrated by actress Anne Girouard. The Orchestre Régional de Normandie, led by principal conductor Jean Deroyer, weaves the musical fabric of the tale with its 18 musicians.

Anne Girouard, known on the small screen for her role as Queen Guinevere in the series Kaamelott, takes on this iconic children’s musical for the first time.

Each character in Peter and the Wolf is represented by a group of instruments (strings, brass or woodwinds) and a theme of their own: Peter, the bird, the cat, the grandfather, the duck, the hunters and the wolf, for a magnificent introduction to classical music.

La Orquesta Regional de Normandía propone redescubrir el célebre cuento de Serge Prokofiev Pedro y el lobo, narrado por la actriz Anne Girouard. La Orchestre Régional de Normandie, dirigida por su titular Jean Deroyer, teje con sus 18 músicos la trama musical del cuento.

Anne Girouard, conocida en la pequeña pantalla por su papel de Reina Ginebra en la serie Kaamelott, se enfrenta por primera vez a este icónico musical infantil.

Cada personaje de Pedro y el lobo está representado por un grupo de instrumentos (cuerda, metal o viento madera) y un tema propio: Pedro, el pájaro, el gato, el abuelo, el pato, los cazadores y el lobo, una magnífica introducción a la música clásica.

Das Orchestre Régional de Normandie bietet eine Neuentdeckung des berühmten Märchens von Serge Prokofjew, Pierre et le loup, erzählt von der Schauspielerin Anne Girouard. Das Orchestre Régional de Normandie unter der Leitung seines Chefdirigenten Jean Deroyer webt mit seinen 18 Musikern den musikalischen Rahmen der Erzählung.

Anne Girouard, die im Fernsehen durch ihre Rolle als Königin Guinevere in der Serie Kaamelott bekannt wurde, nimmt sich zum ersten Mal dieses emblematischen Stücks des musikalischen Kindermärchens an.

Jede Figur in Peter und der Wolf wird durch eine Instrumentengruppe (Streicher, Blechbläser oder Holzbläser) und ein eigenes Thema repräsentiert, so wie Peter, der Vogel, die Katze, der Großvater, die Ente, die Jäger und der Wolf.

