Don des plantes issues des jardinières de la ville 135 avenue de verdun Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Don des plantes issues des jardinières de la ville 135 avenue de verdun Issy-les-Moulineaux, 19 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux. Don des plantes issues des jardinières de la ville Jeudi 19 octobre, 17h30 135 avenue de verdun entrée libre, gratuit RDV le jeudi 19 octobre à partir de 17H30 aux Espaces Verts de la Ville d’Issy-les-Moulineaux (135 avenue de Verdun).

Munissez-vous d’un cabas. 135 avenue de verdun 135 avenue de verdun issy Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T17:30:00+02:00 – 2023-10-19T19:30:00+02:00

2023-10-19T17:30:00+02:00 – 2023-10-19T19:30:00+02:00 plantes don Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu 135 avenue de verdun Adresse 135 avenue de verdun issy Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville 135 avenue de verdun Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.818624;2.253306

135 avenue de verdun Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/