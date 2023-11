REVEILLON DANSANT AU DANC’IN LA ROSERAIE 135 Avenue de Lavaur Toulouse, 31 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Venez vous déhancher pour fêter le passage à la nouvelle année !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 05:00:00. 25 EUR.

135 Avenue de Lavaur DANC’IN LA ROSERAIE

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



Come and dance the New Year away!

¡Ven a bailar en Año Nuevo!

Schwingen Sie die Hüften und feiern Sie den Übergang ins neue Jahr!

