HALLES DU LEZ X FESTIVAL DERNIER CRI 1348 Ave Raymond Dugrand Montpellier, 2 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Après une session inédite l’année dernière, le Festival Dernier Cri est de retour dans les Halles du Lez avec les collectifs La Kollective & Bassline pour une bonne dose de grooves Soul, Baile Funk, House & Disco…

2023-11-02 19:00:00 fin : 2023-11-02 23:30:00. .

1348 Ave Raymond Dugrand

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



After an unprecedented session last year, Festival Dernier Cri returns to Les Halles du Lez with La Kollective & Bassline for a dose of Soul, Baile Funk, House & Disco grooves.

Tras una nueva sesión el año pasado, el Festival Dernier Cri vuelve a las Halles du Lez con los colectivos La Kollective & Bassline para una buena dosis de Soul, Baile Funk, House & Disco grooves…

Nach einer unveröffentlichten Session im letzten Jahr kehrt das Festival Dernier Cri mit den Kollektiven La Kollective & Bassline in die Halles du Lez zurück, um eine gute Dosis Soul-, Baile Funk-, House- & Disco-Grooves zu genießen…

