HALLOWEEN AU MARCHÉ DU LEZ 1348 Ave Raymond Dugrand Montpellier, 31 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le Marché du Lez a le plaisir d’annoncer sa soirée Halloween qui permettra aux plus courageux de préparer le reste de leur soirée endiablée comme il se doit !

L’événement est ouvert à tous les amateurs de l’épouvante, des fantômes aux monstres, des sorcières aux vampires…Entre amis, en famille ou en couple, les animations s’adaptent à tous les âges et tous les monstres..

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 23:00:00. .

1348 Ave Raymond Dugrand

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Le Marché du Lez is pleased to announce its Halloween party, which will allow the bravest to prepare the rest of their wild evening as it should be!

The event is open to all horror fans, from ghosts to monsters, witches to vampires…With friends, family or couples, the entertainment is suitable for all ages and all monsters.

El Marché du Lez se complace en anunciar su velada de Halloween, que permitirá a los más valientes preparar el resto de su frenética noche como es debido

El evento está abierto a todos los aficionados al terror, de fantasmas a monstruos, de brujas a vampiros… Con amigos, en familia o en pareja, hay algo para todas las edades y todo tipo de monstruos.

Der Marché du Lez freut sich, seine Halloween-Party ankündigen zu können, bei der die Mutigsten den Rest ihres wilden Abends gebührend vorbereiten können!

Die Veranstaltung steht allen Gruselfans offen, von Geistern bis zu Monstern, von Hexen bis zu Vampiren…Ob unter Freunden, mit der Familie oder zu zweit, die Animationen passen sich jedem Alter und jedem Monster an.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT MONTPELLIER