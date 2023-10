SHOW DES ARTISTES & CRÉATEUR 1348 Ave Raymond Dugrand Montpellier, 23 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le Show des Artistes & Créateurs fait son retour en 2023.

Le but de cet événement est de pouvoir offrir de la visibilité à des artistes et créateurs locaux et leur apporter notre soutient..

2023-09-23 11:00:00 fin : 2023-09-23 18:00:00. .

1348 Ave Raymond Dugrand

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Show des Artistes & Créateurs returns in 2023.

The aim of this event is to give visibility and support to local artists and creators.

El Show des Artistes & Créateurs vuelve en 2023.

El objetivo de este evento es dar visibilidad y apoyo a los artistas y diseñadores locales.

Die Artists & Creators Show kehrt 2023 zurück.

Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, lokalen Künstlern und Designern Sichtbarkeit zu verschaffen und sie zu unterstützen.

Mise à jour le 2023-09-01 par OT MONTPELLIER