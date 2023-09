VIDE DRESSING – MARCHÉ DU LEZ 1348 Ave Raymond Dugrand Montpellier, 23 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Venez chiner, vous balader et vider votre dressing tout en profitant du magnifique cadre du Marché du lez, de 10:00 à 18:00 !.

2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 18:00:00. .

1348 Ave Raymond Dugrand

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Come and hunt for bargains, stroll around and clear out your wardrobe while enjoying the magnificent setting of the Marché du lez, from 10:00 to 18:00!

Venga a buscar gangas, pasear y despejar su armario disfrutando del magnífico marco del Marché du lez, de 10:00 a 18:00

Kommen Sie von 10:00 bis 18:00 Uhr zum Stöbern, Bummeln und Ausräumen Ihres Kleiderschranks und genießen Sie dabei die wunderschöne Umgebung des Marché du lez!

