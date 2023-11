EXPOSITION PETIT BAZ’ART D’HIVER 134 rue nationale Forbach, 2 décembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Nous aurons notre exposition du Petit Baz’Art d’hiver, une édition unique ! Une quinzaine d’artistes exposants seront présents.. Tout public

Vendredi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2024-01-06 18:00:00. 0 EUR.

134 rue nationale

Forbach 57600 Moselle Grand Est



We’ll be holding our Petit Baz?Art d’hiver exhibition, a unique edition! Some fifteen exhibiting artists will be present.

Celebraremos nuestra exposición Petit Baz?Art d’hiver, ¡una edición única! Estarán presentes una quincena de artistas expositores.

Wir werden unsere Ausstellung Petit Baz?Art d’hiver haben, eine einmalige Ausgabe! Etwa 15 ausstellende Künstler werden anwesend sein.

