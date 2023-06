LE PETIT BAZ’ART D’ÉTÉ 134 rue nationale Forbach, 8 juillet 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Une session exceptionnelle avec une vingtaine d’artistes amateurs mais aussi professionnels, autant dessinateurs, peintres, sculpteurs.. Tout public

Vendredi 2023-07-08 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-12 18:00:00. 0 EUR.

134 rue nationale

Forbach 57600 Moselle Grand Est



An exceptional session featuring some twenty amateur and professional artists, including draughtsmen, painters and sculptors.

Una sesión excepcional en la que participarán una veintena de artistas aficionados y profesionales, entre ellos dibujantes, pintores y escultores.

Eine außergewöhnliche Sitzung mit etwa zwanzig Amateurkünstlern, aber auch professionellen Künstlern, Zeichnern, Malern und Bildhauern.

Mise à jour le 2023-06-02 par FORBACH TOURISME