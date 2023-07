MOSELLE JEUNESSE 134 grand’rue Florange, 10 juillet 2023, Florange.

Florange,Moselle

Dans le cadre Moselle Jeunesse, organisé chaque année avec le concours du Conseil Départemental de la Moselle, la ville de Florange propose aux jeunes florangeois agés de 11 à 17 ans un programme riche en activités sportives et culturelles.

Chacun pourra trouver une activité qui lui plaît parmi un programme diversifié, élaboré par les services de la Ville en partenariat avec des associations locales :

CMSEA / FOCA / Fensch Vallée Handball / Boxing Club Florange / Karaté Do Florange / Judo Club Florange / Foot USFE / Florange Tennis Club / Amicale des Pêcheurs / Jogging Club de Florange.. Enfants

Vendredi 2023-07-10 fin : 2023-08-04 . 0 EUR.

134 grand’rue

Florange 57190 Moselle Grand Est



As part of the Moselle Jeunesse program, organized every year with the support of the Moselle Departmental Council, the town of Florange offers young Florange residents aged 11 to 17 a rich program of sporting and cultural activities.

There’s something for everyone, with a wide range of activities put together by the town’s departments in partnership with local associations:

CMSEA / FOCA / Fensch Vallée Handball / Boxing Club Florange / Karaté Do Florange / Judo Club Florange / Foot USFE / Florange Tennis Club / Amicale des Pêcheurs / Jogging Club de Florange.

En el marco del programa Moselle Jeunesse, organizado cada año con el apoyo del Consejo Departamental de Moselle, la ciudad de Florange ofrece a los jóvenes floraneses de 11 a 17 años un rico programa de actividades deportivas y culturales.

Cada uno podrá encontrar una actividad a su gusto entre un variado programa elaborado por los servicios municipales en colaboración con las asociaciones locales:

CMSEA / FOCA / Fensch Vallée Handball / Boxing Club Florange / Karaté Do Florange / Judo Club Florange / Foot USFE / Florange Tennis Club / Amicale des Pêcheurs / Jogging Club de Florange.

Im Rahmen von Moselle Jeunesse, das jedes Jahr mit Unterstützung des Conseil Départemental de la Moselle organisiert wird, bietet die Stadt Florange den Jugendlichen aus Florange im Alter von 11 bis 17 Jahren ein reichhaltiges Programm an sportlichen und kulturellen Aktivitäten.

Jeder kann unter dem vielfältigen Programm, das von den städtischen Dienststellen in Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen ausgearbeitet wurde, eine Aktivität finden, die ihm gefällt:

CMSEA / FOCA / Fensch Vallée Handball / Boxing Club Florange / Karate Do Florange / Judo Club Florange / Fußball USFE / Florange Tennis Club / Amicale des Pêcheurs / Jogging Club de Florange.

