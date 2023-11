Balade art et agriculture avec la Maison des Arts de Cajarc et les Fermes de Figeac 134 avenue Germain Canet Cajarc, 2 décembre 2023, Cajarc.

Cajarc,Lot

À la découverte des œuvres de l’artiste Hugo Bel dans le Ségala lotois à Viazac, Le Bourg et Assier.

Découvrez en compagnie de l’artiste et des agriculteurs les œuvres créées cette année au cœur des exploitations agricoles, dans le cadre de la résidence mise en place par la Maison des arts et Fermes de Figeac. L’occasion également de partager un repas gourmand avec des produits issus des fermes..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

134 avenue Germain Canet MAGCP

Cajarc 46160 Lot Occitanie



Discover the works of artist Hugo Bel in the Lot Ségala region, at Viazac, Le Bourg and Assier.

In the company of the artist and farmers, discover the works created this year in the heart of farms, as part of the residency organized by the Maison des arts et Fermes de Figeac. It’s also an opportunity to share a gourmet meal featuring products from the farms.

Descubra las obras del artista Hugo Bel en la región de Ségala, en Lot, en Viazac, Le Bourg y Assier.

En compañía del artista y de los agricultores, descubra las obras creadas este año en el corazón de las granjas, en el marco de la residencia creada por la Maison des arts et Fermes de Figeac. También será la ocasión de compartir una comida gastronómica con productos de las granjas.

Entdecken Sie die Werke des Künstlers Hugo Bel in der Region Ségala Lotois in Viazac, Le Bourg und Assier.

Entdecken Sie in Begleitung des Künstlers und der Landwirte die Werke, die dieses Jahr im Rahmen der vom Maison des arts et Fermes de Figeac eingerichteten Residenz auf den Bauernhöfen entstanden sind. Sie haben auch die Gelegenheit, eine Gourmet-Mahlzeit mit Produkten aus den Bauernhöfen zu genießen.

