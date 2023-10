Exposition « presque René Montagne » 134 avenue Germain Canet Cajarc, 26 octobre 2023, Cajarc.

Cajarc,Lot

Une exposition sensible sur les liens qui se font et se défont dans les couloirs de

l’Ehpad La Cascade à Cajarc.

Alexandra Pouzet & Bruno Almosnino forment un duo singulier qui rapproche et explore photographies, textes, anthropologie, ins- tallation, poésie et performance..

2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-10-26 18:00:00. EUR.

134 avenue Germain Canet MAGCP

Cajarc 46160 Lot Occitanie



A sensitive exhibition on the links that are made and broken in the corridors of

ehpad La Cascade in Cajarc.

Alexandra Pouzet & Bruno Almosnino form a singular duo that brings together and explores photography, text, anthropology, ins- tallation, poetry and performance.

Una exposición sensible sobre los vínculos que se hacen y se deshacen en los pasillos de

ehpad La Cascade en Cajarc.

Alexandra Pouzet & Bruno Almosnino forman un dúo singular que reúne y explora la fotografía, el texto, la antropología, la inspiración, la poesía y la performance.

Eine sensible Ausstellung über die Bindungen, die in den Fluren des ?

des Altenheims La Cascade in Cajarc.

Alexandra Pouzet & Bruno Almosnino bilden ein einzigartiges Duo, das Fotografien, Texte, Anthropologie, Inszenierung, Poesie und Performance zusammenbringt und erforscht.

