Vernissage de l’exposition « presque René Montagne » 134 avenue Germain Canet Cajarc, 25 octobre 2023, Cajarc.

Cajarc,Lot

Une exposition sensible sur les liens qui se font et se défont dans les couloirs de

l’Ehpad La Cascade à Cajarc.

Alexandra Pouzet & Bruno Almosnino forment un duo singulier qui rapproche et explore photographies, textes, anthropologie, ins- tallation, poésie et performance.

La Maison des arts Georges et Claude Pompidou et l’EHPAD La Cascade

vous invitent au vernissage de l’exposition.

2023-10-25 18:00:00 fin : 2023-10-25 . 10 EUR.

134 avenue Germain Canet MAGCP

Cajarc 46160 Lot Occitanie



A sensitive exhibition on the links that are made and broken in the corridors of

ehpad La Cascade in Cajarc.

Alexandra Pouzet & Bruno Almosnino form a singular duo that brings together and explores photography, text, anthropology, ins- tallation, poetry and performance.

The Maison des arts Georges et Claude Pompidou and EHPAD La Cascade

invite you to the opening of the exhibition

Una exposición sensible sobre los vínculos que se hacen y se deshacen en los pasillos de

ehpad La Cascade en Cajarc.

Alexandra Pouzet & Bruno Almosnino forman un dúo singular que reúne y explora la fotografía, el texto, la antropología, la inspiración, la poesía y la performance.

La Maison des arts Georges et Claude Pompidou y el EHPAD La Cascade

le invitan a la inauguración de la exposición

Eine sensible Ausstellung über die Bindungen, die in den Fluren des ?

des Altenheims La Cascade in Cajarc.

Alexandra Pouzet & Bruno Almosnino bilden ein einzigartiges Duo, das Fotografien, Texte, Anthropologie, Inszenierung, Poesie und Performance zusammenbringt und erforscht.

Das Maison des arts Georges et Claude Pompidou und das Pflegeheim La Cascade

laden Sie zur Vernissage der Ausstellung ein

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Figeac