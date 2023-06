Spectacle « Une Danse Ancienne-Cajarc » 134 avenue germain canet Cajarc, 17 juin 2023, Cajarc.

Cajarc,Lot

Initié à l’automne 2022, le projet Une danse ancienne – Cajarc du chorégraphe Rémy Héritier propose une expérience collective dans l’espace public sur la commune de Cajarc. Avec un groupe d’amateurs et d’amatrices, et au gré d’ateliers réguliers, une danse s’est créée. Cette danse, le groupe s’engage à la danser au même endroit, chaque année à la même date, pour toujours, comme un nouveau rituel. La danse se modifiera sous l’effet du temps à l’œuvre dans les corps qui la dansent, du paysage qui l’accueille, de la communauté humaine au cœur de laquelle elle évolue. Elle devient une nouvelle balise sur le territoire, comme les rituels du passé.

Une œuvre pérenne, comme une sculpture sur la place du village, mais qui n’apparait qu’une fois par an..

2023-06-17 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-17 . EUR.

134 avenue germain canet MAGCP

Cajarc 46160 Lot Occitanie



Initiated in autumn 2022, the Une danse ancienne ? Cajarc by choreographer Re?my He?ritier proposes a collective experience in the public space of Cajarc. With a group of amateurs, and through regular workshops, a dance is created. The group is committed to dancing it in the same place, on the same date every year, forever, as a new ritual. The dance will change with the passage of time in the bodies that dance it, the landscape that welcomes it, the human community at the heart of which it evolves. It becomes a new beacon on the land, like the rituals of the past.

A perennial work, like a sculpture in the village square, but which only appears once a year.

Une danse ancienne ? Cajarc del coreógrafo Re?my He?ritier es una experiencia colectiva en el espacio público de Cajarc. Con un grupo de aficionados, y a través de talleres regulares, se crea una danza. El grupo se compromete a bailar esta danza en el mismo lugar, en la misma fecha cada año, para siempre, como un nuevo ritual. La danza cambiará bajo el efecto del tiempo en los cuerpos que la bailan, del paisaje que la acoge, de la comunidad humana en cuyo seno evoluciona. Se convierte en un nuevo faro en la tierra, como los rituales del pasado.

Una obra permanente, como una escultura en la plaza del pueblo, pero que sólo aparece una vez al año.

Das im Herbst 2022 ins Leben gerufene Projekt Une danse ancienne? Cajarc des Choreografen Re?my He?ritier ist ein kollektives Experiment im öffentlichen Raum der Gemeinde Cajarc. Mit einer Gruppe von Amateuren und Amateurinnen wird in regelmäßigen Workshops ein Tanz kreiert. Die Gruppe verpflichtet sich, diesen Tanz am selben Ort, jedes Jahr zum selben Datum und für immer zu tanzen, wie ein neues Ritual. Der Tanz verändert sich mit der Zeit, die in den Körpern, die ihn tanzen, der Landschaft, in der er stattfindet, und der menschlichen Gemeinschaft, in der er stattfindet. Er wird zu einer neuen Markierung auf dem Territorium, wie die Rituale der Vergangenheit.

Ein dauerhaftes Werk, wie eine Skulptur auf dem Dorfplatz, das jedoch nur einmal im Jahr erscheint.

