Visites pour les enfants au château de Noël 134 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement, 27 décembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27

fin : 2024-01-07

Seul·e, en famille ou entre amis, que faire pendant les vacances de Noël, autour de l’exposition L’Asie fantasmée ?.

Les 27 décembre et 6 janvier à 14h: mémoire d’une geisha

Partez en quête des objets dont notre petite geisha a perdu la trace. Il faudra ouvrir grand les yeux, aiguiser son esprit et écouter son cœur !

Pour les familles, à partir de 6 ans, durée 1h.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles et à partir de deux enfants







Les 27 décembre et 3 janvier à 10h30 : tigres et dragons

Lion, singe, grue, phénix ou dragon… : en avant pour un safari d’observation ! Les enfants doivent débusquer les animaux qui jouent à cache-cache dans l’exposition.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, d’une durée 1h.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles et à partir de deux enfants







Le 29 décembre à 10h30 : l’empire des sens

Chocolat, thé, café, cannelle, poivre, porcelaines, soie délicate ou cuirs rêches… Une découverte de l’exposition à travers des expérimentations sensorielles. Sentir, toucher, admirer…pour mieux percevoir le goût des choses!

Pour les enfants de 4 à 8 ans, d’une durée 1h.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles et à partir de deux enfants







Le vendredi 5 janvier à 10h30 : mémo, loto & co

Qui a dit que les tout-petits n’étaient pas assez grands pour apprécier les œuvres d’art ?! Venez jouer avec eux au coeur de l’exposition et comparez vos capacités d’observation… Vous risquez d’être surpris !

Pour les enfants de 2 à 5 ans, d’une durée 45 mn.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles et à partir de deux enfants.







Les 28 décembre et 4 janvier à 10h30 : les routes de l’exotisme

Embarquez à bord des bateaux de commerce des Compagnies européennes des Indes et voguez sur les routes maritimes du monde : qui ramènera le premier à Marseille les précieuses marchandises à la mode aux XVIIIe et XIXe siècles ?!

Pour les enfants de 8 à 12 ans, d’une durée 1h.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles et à partir de deux enfants

134 Avenue Clot-Bey Château Borély

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



