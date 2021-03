Laillé Archipel Ille-et-Vilaine, Laillé 1336 Paroles de Fralibs – Philippe Durand (on y croit !) Archipel Laillé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Archipel, le vendredi 16 avril à 20:30

Théâtre DOCUMENTAIRE Durée : 1H35

À partir de 12 ans Il a fallu près de quatre ans de lutte contre la multinationale Unilever avant que les ouvriers de Fralib n’arrivent à sauver leur usine et leurs emplois. Dans le contexte actuel d’économie financiarisée, les Fralibs, 40 ans après les Lip, se lancent dans l’aventure d’une nouvelle expérience d’autogestion:

pour que l’humain soit au centre de l’entreprise. Dans une langue à la fois colorée et simple, les ouvriers racontent eux-mêmes, par ma voix, leur histoire avec Unilever ; celle d’ouvriers, attachés à leur travail, à leur usine, à l’humain dans l’entreprise, des ouvriers qui ne veulent pas céder. _Une aventure sociale racontée par : Philippe Durand_ Les petits + : Échange avec le comédien à l’issue de la représentation.

Tarif plein : 8 € – tarif réduit : 6 € – tarif sortir ! : 3 €

