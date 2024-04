1336, Paroles de Fralib Rue Gabriel Cortel Joigny, samedi 25 mai 2024.

1336, Paroles de Fralib Rue Gabriel Cortel Joigny Yonne

Pour les 50 ans de la coopérative Germinal. Lecture-spectacle des témoignages sur les cinq ans de lutte des ouvriers de Fralib. Pour sauver leur usine et leurs emplois et 40 ans après les Lip, ils/elles se lancent dans une nouvelle expérience d’autogestion pour que l’humain soit au centre de l’entreprise. Ils fabriquaient les sachets de thé et infusions Eléphant, ils créent désormais leur propre marque?: « ?1336? » soit le nombre de jours de lutte qui leur a permis de lancer leur coopérative. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:30:00

fin : 2024-05-25 22:30:00

Rue Gabriel Cortel Le Café Perché

Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté javalri@gmail.com

L’événement 1336, Paroles de Fralib Joigny a été mis à jour le 2024-04-05 par COORDINATION YONNE