Escape Game Chalost time : Graal Returns 1332 Route de Pontonx Mugron, 30 juin 2023, Mugron.

Mugron,Landes

Suivez les indices du Roi Arthur pour vous frayer un chemin en 1h vers le mystérieux Graal qu’il est le seul à avoir découvert. 2 à 6 joueurs..

Jeudi à 10:00:00 ; fin : . EUR.

1332 Route de Pontonx

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Follow King Arthur’s clues to find your way in 1 hour to the mysterious Grail that only he has discovered. 2 to 6 players.

Sigue las pistas del Rey Arturo para encontrar el camino en 1 hora hasta el misterioso Grial que sólo él ha descubierto. 2 a 6 jugadores.

Folgen Sie den Hinweisen von König Artus, um sich in einer Stunde einen Weg zum geheimnisvollen Gral zu bahnen, den nur er entdeckt hat. 2 bis 6 Spieler.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Terres de Chalosse