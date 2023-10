Port Tango Le Havre 133 Rue de Verdun Le Havre, 7 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Port Tango vous donne rendez-vous ce samedi 7 octobre pour un cours de Tango Argentin avec Florencia Garcia et Jérémy Braitbart à la salle des fêtes de Graville..

2023-10-07 12:30:00 fin : 2023-10-07 . .

133 Rue de Verdun Salle des fêtes de Graville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Port Tango invites you to an Argentinian Tango class with Florencia Garcia and Jérémy Braitbart at the Graville village hall on Saturday October 7.

Port Tango le invita a una clase de tango argentino con Florencia García y Jérémy Braitbart en la sala de fiestas de Graville el sábado 7 de octubre.

Port Tango lädt Sie diesen Samstag, den 7. Oktober, zu einem Tango Argentino Kurs mit Florencia Garcia und Jérémy Braitbart im Festsaal von Graville ein.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche