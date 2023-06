Fête de la musique à L’Auberge d’Haux 133 Le grand Chemin Haux, 21 juin 2023, Haux.

Haux,Gironde

Le 21 juin 2023, l’Auberge d’Haux célèbre la musique, l’été mais aussi ses 8 ans ! Le restaurant vous propose une soirée des plus festives : buffet dans le jardin (salade d’été, poulet tika massala …), cocktails et blind test. Pensez à réserver..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . EUR.

133 Le grand Chemin

Haux 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On June 21, 2023, the Auberge d’Haux celebrates music, summer and its 8th anniversary! The restaurant will be hosting a festive evening, with a buffet in the garden (summer salad, chicken tika massala, etc.), cocktails and a blind test. Don’t forget to book.

El 21 de junio de 2023, el Auberge d’Haux celebrará la música, el verano y su 8º aniversario El restaurante ofrece una velada festiva con buffet en el jardín (ensalada de verano, pollo tika massala, etc.), cócteles y una prueba a ciegas. No olvide reservar.

Am 21. Juni 2023 feiert die Auberge d’Haux die Musik, den Sommer, aber auch ihren 8. Geburtstag! Das Restaurant bietet Ihnen einen äußerst festlichen Abend: Buffet im Garten (Sommersalat, Huhn Tika Massala …), Cocktails und Blindtest. Denken Sie an eine Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT de l’Entre-deux-Mers