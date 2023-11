Visite guidée : Le Havre de tram en tram – Du Palais de justice au Grand Hameau 133 Boulevard de Strasbourg Le Havre, 9 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Mon village, mon quartier – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Empruntez le tram pour un voyage dans le temps !

Depuis le 18e siècle et la multiplication des escaliers, les Havrais ont cherché à faciliter leurs déplacements entre la plaine alluviale de la Seine, berceau de la ville fondée par François 1er, et le plateau, conquis par l’urbanisation galopante de la fin du 19e siècle. De l’ouverture de la première ligne de tramway en 1874 à la mise en service du « tram » en 2012, c’est toute l’évolution de la ville qui défile sous vos yeux.

La visite se conclut avec l’accès exceptionnel au centre de maintenance LIA.

Durée : 3h.

Ticket de transport compris

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 . .

133 Boulevard de Strasbourg

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mon village, mon quartier – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Take the streetcar for a trip back in time!

Since the 18th century, when the number of staircases multiplied, the people of Le Havre have sought to facilitate their journeys between the alluvial plain of the Seine, cradle of the city founded by François 1er, and the plateau, conquered by the galloping urbanization of the late 19th century. From the opening of the first tramway line in 1874 to the streetcar?s entry into service in 2012, the city?s evolution unfolds before your eyes.

The tour concludes with exceptional access to the LIA maintenance center.

Duration: 3 hours.

Transport ticket included

Reservations required.

Meeting point to be communicated upon registration.

Mi pueblo, mi barrio – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Viaje al pasado en tranvía

Desde el siglo XVIII, cuando se multiplicaron las escaleras, los habitantes de El Havre han procurado facilitar los desplazamientos entre la llanura aluvial del Sena, cuna de la ciudad fundada por Francisco I, y la meseta, conquistada por la urbanización galopante de finales del siglo XIX. Desde la apertura de la primera línea de tranvía en 1874 hasta su puesta en servicio en 2012, la evolución de la ciudad se despliega ante sus ojos.

La visita concluye con un acceso excepcional al centro de mantenimiento del LIA.

Duración: 3 horas.

Billete de transporte incluido

Reserva obligatoria.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Mein Dorf, mein Viertel – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Nehmen Sie die Straßenbahn für eine Reise in die Vergangenheit!

Seit dem 18. Jahrhundert und der Zunahme von Treppen haben die Menschen in Le Havre versucht, sich leichter zwischen den Seine-Schwemmebenen, der Wiege der von Franz I. gegründeten Stadt, und dem Plateau, das von der rasanten Urbanisierung Ende des 19. Jahrhunderts erobert wurde, zu bewegen. Von der Eröffnung der ersten Straßenbahnlinie im Jahr 1874 bis zur Inbetriebnahme der « Tram » im Jahr 2012 zieht die gesamte Entwicklung der Stadt an Ihren Augen vorbei.

Der Besuch endet mit einem außergewöhnlichen Zugang zum LIA-Wartungszentrum.

Dauer: 3 Stunden.

Fahrkarte inbegriffen

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

