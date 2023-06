Visite insolite Lyon : Sorcellerie et occultisme 133 boulevard de la croix rousse, lyon Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Visite insolite Lyon : Sorcellerie et occultisme 16 et 17 septembre 133 boulevard de la croix rousse, lyon Sur réservation, tarif adulte : 9€, Tarif réduit (étudiant – 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 12 à 17 ans) : 5€

Plongez dans le Lyon mystique et ésotérique, à l’aube du XXème siècle ! Redécouvrez la Croix Rousse accompagnés d’un guide conférencier passionné en costume d’époque incarnant Jules Esquirol, écrivain malheureux dont le livre a été retiré de la vente. Ensemble, découvrez une ville dissimulée, témoin d’événements extraordinaires et d’histoires d’occultisme. Écoutez les récits authentiques de sociétés secrètes, de sortilèges et de hantises, qui ont marqué l’histoire de cette ville intrigante. Partez sur les traces des personnages hors du commun qui ont peuplé le Lyon de la Belle Époque. Cette visite unique révèle le cœur secret de Lyon, un lieu où l’histoire et l’occulte se mêlent et se confondent. Laissez votre curiosité vous guider et osez un voyage inédit dans le temps et l’histoire.

Visite d’1h30 à 1h45 menée en costume d’époque et en petit groupe pour adultes et enfants de + de 12 ans.

Sur réservation, nombre de places limité.

133 boulevard de la croix rousse, lyon Lyon 69004 La Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Devant les marches de Mairie de la Croix-Rousse (du 4e arrondissement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T21:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:45:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00

Epok’Tour