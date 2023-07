Visite de la ferme d’Escargots des Restanques 1328 chemin du Moulin à Vent Saint-Remèze, 19 juillet 2023, Saint-Remèze.

Saint-Remèze,Ardèche

Valérie & Cyrille vous racontent la vie de leurs escargots de la naissance à l’âge adulte. Durant la visite vous pourrez découvrir le quotidien au sein de notre ferme hellicicole dans la joie et la bonne humeur..

2023-07-19 11:00:00 fin : 2023-07-19 . .

1328 chemin du Moulin à Vent GAEC Escargot des Restanques

Saint-Remèze 07700 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Valérie & Cyrille tell you about the life of their snails from birth to adulthood. During the visit you can discover the daily life in our farm in the joy and good mood.

Valérie y Cyrille le contarán la vida de sus caracoles desde el nacimiento hasta la edad adulta. Durante su visita, podrá descubrir cómo es la vida en nuestra granja hellicicultural, en un ambiente de alegría y buen humor.

Valérie & Cyrille erzählen Ihnen das Leben ihrer Schnecken von der Geburt bis zum Erwachsenenalter. Während des Besuchs können Sie den Alltag auf unserer hellenischen Farm in Freude und guter Laune kennenlernen.

