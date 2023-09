Les ramoneurs de menhirs + 1Kub 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses, 22 septembre 2023, Cluses.

Cluses,Haute-Savoie

Le groupe de punk celtique originaire de Bretagne fera son grand retour pour ouvrir la saison 2023-2024 de L’Atelier..

2023-09-22 20:00:00 fin : 2023-09-22 . EUR.

1325, avenue Georges Clémenceau L’Atelier

Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The Celtic punk band from Brittany will make a comeback to open the 2023-2024 season of L’Atelier.

La banda de punk celta de Bretaña volverá para inaugurar la temporada 2023-2024 de L’Atelier.

Die aus der Bretagne stammende keltische Punkband wird ihr Comeback feiern und die Saison 2023-2024 des L?Ateliers eröffnen.

Mise à jour le 2023-09-04 par Cluses Arve & montagnes Tourisme