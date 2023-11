Ateliers parents/enfants « L’automne en pâte à sel » 132 rue Principale Westhouse Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Westhouse Ateliers parents/enfants « L’automne en pâte à sel » 132 rue Principale Westhouse, 26 novembre 2023, Westhouse. Westhouse,Bas-Rhin Ateliers parents/enfant : L’automne en pâte à sel.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 11:30:00. EUR.

132 rue Principale

Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est



Parent/child workshops : Autumn in salt dough Talleres para padres e hijos : Otoño en pasta de sal Eltern-Kind-Workshops : Der Herbst in Salzteig Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme du grand Ried Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Westhouse Autres Lieu 132 rue Principale Adresse 132 rue Principale Ville Westhouse Departement Bas-Rhin Lieu Ville 132 rue Principale Westhouse latitude longitude 48.3961887826746;7.58741101582844

132 rue Principale Westhouse Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/westhouse/