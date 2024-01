Merci mais on va rester 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement, dimanche 31 décembre 2023.

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

Venez découvrir cette comédie « Made in Antidote » sous fond de polar américain.

Un petit appartement cosy du New York des années 50, va être le théâtre d’une chasse au trésor rocambolesque.



Entre alliances et coups de traitrise magistrale, cinq personnages que tout opposent vont vivre la pire soirée de leurs vies.

Venez découvrir cette comédie » Made in Antidote » sous fond de polar américain.



Mise en scène : Ali Bougueraba, Elodie Cosenza

Avec Audrey Rosato, Candy Chagouri, Kevin Mostefa Sbaa, Magali Couvert, Mathieu Solere, Thomas Morland, Francis Fabrizzi

EUR.

132 Boulevard de la Blancarde L’Antidote

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-29 par Ville de Marseille