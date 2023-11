On l’a ! 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement, 22 novembre 2023, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable où l’histoire, le mystère et l’action se rencontrent. Rendez-vous à L’Antidote le 22 novembre..

2023-11-22 20:00:00 fin : 2023-11-22 . EUR.

132 Boulevard de la Blancarde L’Antidote

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us for an unforgettable evening of history, mystery and action. See you at L’Antidote on November 22.

Acompáñenos en una velada inolvidable de historia, misterio y acción. Nos vemos en L’Antidote el 22 de noviembre.

Begleiten Sie uns zu einem unvergesslichen Abend, an dem Geschichte, Mysterien und Action aufeinandertreffen. Wir treffen uns am 22. November im L’Antidote.

Mise à jour le 2023-11-09 par Ville de Marseille