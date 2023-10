Sortie nature : Les grands rapaces 13113 Lamanon Lamanon Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les grands rapaces

Les Alpilles offrent des habitats privilégiés pour les rapaces, et notamment l’Aigle de Bonelli.

Depuis peu, son illustre cousin l’Aigle royal se montre parfois dans ce secteur.

à 14h30 – Lamanon

Durée : 2h30

Activité organisée par Parc naturel régional des Alpilles – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sortie-nature-les-grands-rapaces

2023-10-28T16:30:00+02:00 – 2023-10-28T19:00:00+02:00

