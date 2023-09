BOURSE DES COUTURIÈRES 131 Rue de Meilbourg Thionville, 21 octobre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Bourse des couturières organisée à Thionville par le Comité des fêtes de Garche Koeking.

Vente de tout matériel, fournitures et livres pour travaux d’aiguilles ( couture, tricot, crochet, broderie, etc ).

Restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-10-21 08:00:00 fin : 2023-10-21 16:30:00. 0 EUR.

131 Rue de Meilbourg Foyer Communal Nicolas Schmitt

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Seamstresses’ market organized in Thionville by the Comité des fêtes de Garche Koeking.

Sale of all materials, supplies and books for needlework (sewing, knitting, crochet, embroidery, etc.).

Catering on site.

Mercado de costureras organizado en Thionville por el Comité de Fiestas de Garche Koeking.

Venta de todos los materiales, suministros y libros para labores de aguja (costura, punto, ganchillo, bordado, etc.).

Restauración in situ.

Börse der Näherinnen, die in Thionville vom Festkomitee von Garche Koeking organisiert wird.

Verkauf von Material, Zubehör und Büchern für Handarbeiten (Nähen, Stricken, Häkeln, Sticken, etc.).

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME