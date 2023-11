Journée et marché de Noël 131 Rue de la Gare Commensacq, 16 décembre 2023, Commensacq.

Commensacq,Landes

JOURNÉE DE NOËL avec MARCHÉ DE NOËL,

10h-18h : marché de Noël ,

11h : atelier décoration de Noël pour le sapin communal.

14h : atelier lettre au père noël + un autre atelier en cours de discussion

18h30 : illumination du sapin communal.

19h : soirée TAPAS de Noël.

BAR OUVERT TOUTE LA JOURNÉE.

131 Rue de la Gare Salle des fêtes de Commensacq

Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine



CHRISTMAS DAY with CHRISTMAS MARKET,

10am – 6pm: Christmas market,

11am: Christmas decoration workshop for the communal Christmas tree.

2pm: Letter to Santa workshop + another workshop under discussion

6.30pm: lighting of the communal Christmas tree.

7pm: Christmas TAPAS evening.

BAR OPEN ALL DAY

DÍA DE NAVIDAD con MERCADO NAVIDEÑO,

10.00 h – 18.00 h: Mercado de Navidad,

11h: taller de decoración navideña para el árbol de Navidad comunitario.

14h: taller de cartas a Papá Noel + otro taller en discusión

18.30 h: Encendido del árbol de Navidad común.

19.00 h: velada navideña de TAPAS.

BAR ABIERTO TODO EL DÍA

WEIHNACHTSTAG mit WEIHNACHTSMARKT,

10h-18h: Weihnachtsmarkt ,

11 Uhr: Workshop Weihnachtsschmuck für den Gemeindebaum.

14 Uhr: Workshop Brief an den Weihnachtsmann + ein weiterer Workshop wird noch besprochen

18:30 Uhr: Beleuchtung des kommunalen Tannenbaums.

19 Uhr: Weihnachts-TAPAS-Abend.

BAR DEN GANZEN TAG GEÖFFNET

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Cœur Haute Lande