LOTO COMMENSACQ 131 RUE DE LA GARE Commensacq, 5 novembre 2023, Commensacq.

Commensacq,Landes

LOTO LE 5 NOVEMBRE 2023, À 15H, ouverture des portes à 13h30.

Lots de viande, paniers garnies, corbeilles de fruits et de légumes, BON D’ACHATS 60,100,150€….

une urne sera à votre disposition pour participer à la collecter de MOVEMBER. Cela sera réservé à la ligue contre le Cancer pour lutter contre le cancer de la prostate..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

131 RUE DE LA GARE SALLE DES FÊTES

Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine



LOTO NOVEMBER 5, 2023, at 3pm, doors open at 1:30pm.

Meat lots, food baskets, fruit and vegetable baskets, PURCHASE VOUCHERS 60,100,150?….

an urn will be available for you to take part in the MOVEMBER collection. The proceeds will be donated to the Ligue contre le Cancer to fight prostate cancer.

LOTO EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 15.00 horas, apertura de puertas a las 13.30 horas.

Cestas de carne, fruta y verdura, VALES DE COMPRA 60,100,150?….

habrá una urna a su disposición para participar en la colecta de MOVEMBRE. La recaudación se donará a la Ligue contre le Cancer para luchar contra el cáncer de próstata.

LOTO AM 5. NOVEMBER 2023, UM 15H, Türöffnung um 13:30 Uhr.

Fleischpreise, Präsentkörbe, Obst- und Gemüsekörbe, EINKAUFSGUTSCHEINE 60,100,150?….

eine Urne steht Ihnen zur Verfügung, um an der Sammlung von MOVEMBER teilzunehmen. Diese wird für die Krebsliga reserviert, um Prostatakrebs zu bekämpfen.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Cœur Haute Lande