HALLOWEEN COMMENSACQ 131 rue de la gare Commensacq, 31 octobre 2023, Commensacq.

Commensacq,Landes

Ami(E)s villageois(ES),

cette année nos petits monstres ont décidés de venir toquer dans le bourg du village.

Ils seront ravis de venir hanter votre maison… ALLUMEZ VOS LUMIÈRES EXTÉRIEURES pour signe de votre présence.

UNE POTION MAGIQUE ATTENDRA les petits monstres À L’ARRIVÉE…

RENDEZ-VOUS MARDI 31 OCTOBRE À 18H. DÉGUISÉ !!!.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 20:00:00. EUR.

131 rue de la gare Salle des fêtes

Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine



Friends of the village,

this year our little monsters have decided to come and knock on the village door.

They’ll be delighted to haunt your home… LIGHT UP YOUR OUTDOOR LIGHTS as a sign of your presence.

A MAGIC POTION WILL ATTEND the little monsters ON THE ARRIVAL…

RENDEZ-VOUS TUESDAY, OCTOBER 31, 6 P.M. DISGUISED!!!

Amigos del pueblo,

este año nuestros pequeños monstruos han decidido venir a llamar a la puerta del pueblo.

Estarán encantados de venir a rondar tu casa… ENCIENDA SUS LUCES EXTERIORES como señal de su presencia.

Una poción mágica estará esperando a los monstruitos cuando lleguen…

NOS VEMOS EL MARTES 31 DE OCTUBRE A LAS 18H. ¡¡¡DESGUISADOS!!!

Liebe Dorfbewohner(innen),

dieses Jahr haben sich unsere kleinen Monster dazu entschlossen, in der Stadt des Dorfes zu klopfen.

Sie werden sich freuen, in Ihrem Haus zu spuken… Schalten Sie Ihre Außenbeleuchtung als Zeichen Ihrer Anwesenheit an.

Ein Zaubertrank wartet auf die kleinen Monster, wenn sie ankommen…

WIR TREFFEN UNS AM DIENSTAG, DEN 31. OKTOBER UM 18 UHR. UNGEZÄHLT!!!

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Cœur Haute Lande