THÉÂTRE « L’ACCORD PARFAIT » DE TRISTAN BERNARD ET MICHEL CORDAY PAR LA CIE LES RID O’PHILES 131 Place Notre-Dame de la Route Palavas-les-Flots, 10 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

20h30 – Théâtre « L’Accord parfait » de Tristan Bernard et Michel Corday par la Cie Les Rid O’Philes – Les Rid O’Philes – Tarif : 8€, gratuit moins de 14 ans et abonnement possible – Chapelle Notre-Dame-de-la-Route – Infos et réservation :

www.ridophiles.fr ou ridophiles@gmail.com ou 06 07 68 80 24.

2023-12-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-12-10 . .

131 Place Notre-Dame de la Route

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



8:30pm – Théâtre » L’Accord parfait » by Tristan Bernard and Michel Corday by the Cie Les Rid O’Philes – Les Rid O’Philes – Price: 8?, free under 14 and subscription possible – Chapelle Notre-Dame-de-la-Route – Infos et réservation :

www.ridophiles.fr or ridophiles@gmail.com or 06 07 68 80 24

20.30 h – Teatro « L’Accord parfait » de Tristan Bernard y Michel Corday por la Cie Les Rid O’Philes – Les Rid O’Philes – Precio: 8 euros, gratis menores de 14 años y abonos disponibles – Chapelle Notre-Dame-de-la-Route – Información y reservas :

www.ridophiles.fr o ridophiles@gmail.com o 06 07 68 80 24

20:30 Uhr – Theater « L’Accord parfait » von Tristan Bernard und Michel Corday durch die Cie Les Rid O’Philes – Les Rid O’Philes – Preis: 8?, kostenlos unter 14 Jahren und Abonnement möglich – Kapelle Notre-Dame-de-la-Route – Infos und Reservierungen:

www.ridophiles.fr oder ridophiles@gmail.com oder 06 07 68 80 24

Mise à jour le 2023-05-26 par OT PALAVAS-LES-FLOTS