Rendez-vous à la ferme : Ferme Coussirat 131 chemin Pedepeyrau Monein, 14 octobre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Pierre élève des brebis laitières de race basco- béarnaise. Le lait produit est ensuite transformé en fromages affinés sur place.

Visite de la bergerie ainsi que de l’atelier de transformation, découverte de la fabrication de fromages et des caves d’affinage, dégustation de fromages de brebis..

2023-10-14 à ; fin : 2023-10-14 . EUR.

131 chemin Pedepeyrau Ferme Coussirat

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pierre raises Basque-Béarnaise dairy ewes. The milk produced is then transformed into cheeses matured on site.

Visit the sheepfold and processing workshop, learn about cheese-making and the maturing cellars, and taste our ewe?s milk cheeses.

Pierre cría ovejas lecheras vasco- bearnesas. La leche producida se transforma en quesos madurados in situ.

Visita del aprisco y del taller de transformación, descubrimiento de las bodegas de fabricación y maduración de quesos, degustación de quesos de oveja.

Pierre züchtet Milchschafe der Rasse Basco- Béarnaise. Die produzierte Milch wird dann zu Käse verarbeitet, der vor Ort gereift wird.

Besichtigung der Schäferei und der Verarbeitungswerkstatt, Besichtigung der Käseherstellung und der Reifekeller, Verkostung von Schafskäse.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Coeur de Béarn