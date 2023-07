Stages de Yoga 1307 Route du Moulin de Fugier Le Vigan, 15 juillet 2023, Le Vigan.

Le Vigan,Lot

Nous organisons deux stages de yoga sur notre écolieu « le petit Zion » situé dans la campagne Lotoise.

Notre maison bioclimatique et salle de yoga sont entourées d’une grande prairie naturelle..

2023-07-15 fin : 2023-07-16 . 80 EUR.

1307 Route du Moulin de Fugier Studio

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



We organize two yoga workshops at our ecolieu « le petit Zion » in the Lotoise countryside.

Our bioclimatic house and yoga room are surrounded by a large natural meadow.

Organizamos dos cursos de yoga en nuestro ecolieu « le petit Zion » en la campiña de Lotoise.

Nuestra casa bioclimática y la sala de yoga están rodeadas de un gran prado natural.

Wir organisieren zwei Yogakurse auf unserem Ökohof « Le petit Zion » in der ländlichen Umgebung von Lotoise.

Unser bioklimatisches Haus und der Yogaraum sind von einer großen Naturwiese umgeben.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Gourdon