Excursion & Safari Photos en Provence (Tour Privé 4 pers. Mini.) 13001 Marseille Marseille

Stage photo en mini groupes de minimum 4 personnes entre proches, immersion dans la Provence secrète durant 1 journée. Vous aimerez la convivialité en petit groupe, la rencontre avec un photographe passionné et baroudeur, l’attention portée au…

Pour capturer un lever de soleil ou des paysage à / pendant la « golden hour », Notre photographe vient vous chercher en mini van sur votre lieu d’hébergement à l’heure convenue. Il vous accompagne tout au long de la journée, le long de la méditerranée ou dans l’arrière pays.Il vous apprendra à faire de belles photos de vacances ou artistiques. Il vous racontera aussi la Provence.

Le mot du photographe : » Ma démarche est de tisser des liens humains et artistiques. L’atelier est avant tout une expérience humaine pleine de partage. Les journées se centreront sur la découverte du patrimoine et des sites visités. »

Ce n’est pas un stage photo ordinaire. Vous irez aux confins de la Provence, vous y visiterez des lieux uniques tout en apprenant à photographier les paysages. Vous découvrirez les richesses culturelles de notre région, et vous ferez des rencontres pleines de générosité.

Le but principal du stage est de s’exprimer librement, d’apprendre à cadrer, composer, réaliser une belle série de photos et de vous créer des souvenirs mémorables.

Le photographe vous adressera après le stage quelques-unes de vos photos qu’il tentera de sublimer en post production dans son studio.

Nous avons imaginé pour vous 2 jours d’immersion en pleine nature, en Camargue, au milieu des chevaux, des oiseaux sauvages et des taureaux. Vous y exercerez l’art de la photographie. Vos journées seront jalonnées de dégustations de produits locaux agrémentés de vins du pays. Et votre photographe viendra vous chercher en mini van et vous ramènera sur votre lieu d’hébergement.

Ce stage photo est un cadeau parfait et inoubliable pour vos proches !

Mesures COVID: Toutes les mesures sanitaires sont strictement appliquées

