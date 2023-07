Visite guidée du Château d’Ancretiéville Saint-Victor 1300 Rue du Château Ancretiéville-Saint-Victor, 11 août 2023, Ancretiéville-Saint-Victor.

Ancretiéville-Saint-Victor,Seine-Maritime

Découvrez la vie domestique au XVIIIème siècle à travers la visite du Château Saint-Victor, château classé Monument Historique dont les caves, le pigeonnier, les écuries et le parc témoignent du quotidien de l’époque: ne manquez pas les fours à pain et à pâtisserie, le buanderie, le système de chauffage et le passé lié à la seconde guerre mondiale. La visite sera commentée par le propriétaire des lieux. Le nombre de places sera limité à 25 personnes..

1300 Rue du Château

Ancretiéville-Saint-Victor 76760 Seine-Maritime Normandie



Discover domestic life in the 18th century with a visit to Château Saint-Victor, a listed château whose cellars, dovecote, stables and grounds bear witness to the daily life of the period: don’t miss the bread and pastry ovens, the laundry room, the heating system and the history of the Second World War. The tour will be guided by the owner. Places are limited to 25 people.

Descubra la vida doméstica del siglo XVIII con una visita al Château Saint-Victor, un castillo catalogado cuyas bodegas, palomar, establos y terrenos son testigos de la vida cotidiana de la época: no se pierda los hornos de pan y pastelería, el lavadero, el sistema de calefacción y la historia de la Segunda Guerra Mundial. La visita será guiada por el propietario. Plazas limitadas a 25 personas.

Entdecken Sie das häusliche Leben im 18. Jahrhundert bei einem Besuch des Château Saint-Victor, einem denkmalgeschützten Schloss, dessen Keller, Taubenschlag, Stallungen und Park vom Alltag der damaligen Zeit zeugen: Verpassen Sie nicht die Brot- und Backöfen, die Waschküche, das Heizsystem und die Vergangenheit im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Der Besuch wird vom Eigentümer des Gebäudes kommentiert. Die Anzahl der Plätze ist auf 25 Personen begrenzt.

